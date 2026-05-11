Efeler Belediyesi'nin Anneler Günü Şenliği'ne Yoğun Katılım

11.05.2026 09:49  Güncelleme: 10:55
Efeler Belediyesi'nin düzenlediği Anneler Günü Şenliği, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir etkinliğe dönüştü. Müzik, spor ve yerel üretime destek etkinliklerinin yer aldığı şenlikte, Başkan Anıl Yetişkin kadınları karanfillerle kutladı.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin Anneler Günü Şenliği, yüzlerce vatandaşın katılımıyla Pınarbaşı Mesire Alanı'nda büyük bir şölene dönüştü.

Efeler Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Pınarbaşı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sabah saatlerinden itibaren alanı dolduran aileler bayram havasında bir gün geçirdi. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kadınlara karanfil vererek Anneler Günü'nü kutladı, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi.

MÜZİK VE SPOR BİR ARADA

Şenlik boyunca coşku bir an olsun dinmedi. Efeler Belediyesi Kent Orkestrası'nın ezgileriyle başlayan müzik ziyafeti, Kadın Ritim Topluluğu'nun enerjik performansıyla doruğa ulaştı. Sağlıklı yaşam vurgusu yapılan etkinlikte düzenlenen müzikli aerobik ve fitness seanslarına katılan vatandaşlar, tırmanma duvarı ve voleybol sahasında ise sporun tadını çıkardı. Ayrıca gün boyu Efeler Belediyesi'nin ikram aracıyla vatandaşlara soğuk meşrubat, çay ve su ikramı yapıldı.

YEREL ÜRETİME DESTEK

Yetişkin, şenlik alanında kurulan Kadın Üreticiler Pazarı'nı da ziyaret etti. El emeği ürünleri inceleyen ve kadın üreticilere hayırlı işler dileyen Yetişkin, yerel kalkınmanın ve kadın emeğinin Efeler için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha vurguladı.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Gün boyu süren sürpriz etkinliklerle unutulmaz anılar biriktiren vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aileler, "Bizleri böylesine keyifli bir ortamda bir araya getirdiği ve her zaman yanımızda olduğu için Başkanımız Anıl Yetişkin'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
