"Efem Kart" ile Efeler Belediyesi Otoparklarında Yüzde 20 İndirim İmkanı

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, kısa sürede 20 bin üyeye ulaşan "Efem Kart" projesini otopark hizmetlerine de entegre etti. Kafe, giyim ve kuaför gibi pek çok sektörde yüzde 50'ye varan indirimler sunan proje, belediyeye ait otoparklarda da yüzde 20 indirim sağlayacak.

Zafer Mahallesi'ndeki eski minibüs garajı ile İzmir Bulvarı Süleyman Seba Caddesi'ndeki eski otogar alanını otopark olarak kente kazandıran Efeler Belediyesi, bu alanlarda Efem Kart sahiplerine özel yüzde 20 indirim uygulanacağını duyurdu.

Elektrikli araç şarj istasyonları

İlçedeki dönüşümü sadece ekonomik değil, teknolojik yatırımlarla da destekleyen Efeler Belediyesi, otopark alanlarında çevre dostu bir adımı hayata geçirdi. Otoparklar bünyesine kurulan elektrikli araç şarj istasyonları, yeni nesil araç sahiplerine kolaylık sağlıyor. Güvenlik kameraları ve aydınlatma çalışmalarıyla modernize edilen alanlar, şarj ünitelerinin de eklenmesiyle tam donanımlı bir hizmet noktasına dönüştü.

Başvurular devam ediyor

Bugüne kadar 20 bin kullanıcıya ulaşan, 200 işletmeyle anlaşma sağlayarak vatandaşın cebinde 3 milyon 200 bin TL kalmasını sağlayan Efem Kart'a sahip olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Menderes Park'ta kurulan başvuru stantları, Efeler Belediye Hizmet Binası veya Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nden gerçekleştirebiliyor.

Vatandaşlardan Başkan Yetişkin'e teşekkür

Otopark alanındaki yenilikleri ve indirim müjdesini memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, çalışmaların günlük hayatı doğrudan kolaylaştırdığını belirterek, "Hem otopark sorunumuz çözüldü hem de kartımızla indirimli hizmet alıyoruz. Bizleri düşünen, her daim yanımızda olan Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.