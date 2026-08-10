Efeler Belediyesi’nden ASTİS Sanayi Bölgesi ve mahallelerde temizlik çalışması

(AYDIN) - Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ASTİS Sanayi Bölgesi ile Yedieylül, Fatih ve Çeştepe mahallelerinde temizlik çalışması yaptı.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hijyeni sağlamak ve çevre sağlığını korumak amacıyla temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, kentin önemli üretim ve ticaret merkezlerinden ASTİS Sanayi Bölgesi'nde temizlik personeli ve süpürme araçlarıyla koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Gün içerisinde araç ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgede, yol kenarları ile ortak kullanım alanlarında biriken atıklar toplandı ve caddeler süpürülerek hijyenik hale getirildi.

Sanayi bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra Yedieylül, Fatih ve Çeştepe mahallelerinde de temizlik ve yol süpürme çalışmaları tamamlandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezindeki ve kırsaldaki mahallelerde temizlik programına ara vermeden devam edeceği bildirildi.