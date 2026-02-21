Efeler'de İftar Programı Işıklı Mahallesi'nde Devam Etti - Son Dakika
Efeler'de İftar Programı Işıklı Mahallesi'nde Devam Etti

21.02.2026 10:00  Güncelleme: 11:48
Efeler Belediyesi, Işıklı Mahallesi'nde düzenlediği iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yalnız hissetmemeleri için sürekli dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, iftar programlarına Işıklı Mahallesi'nde kurulan sofralarla devam etti. Programda öğrenciler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bugün burada sadece soframızı değil, sevgimizi ve kardeşliğimizi de paylaştık. Efeler'de hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin istiyoruz" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in ev sahipliğinde Işıklı Mahallesi'nde iftar düzenlendi. Mahalledeki KYK yurtlarında kalan öğrenciler de iftara katıldı. Başkan Yetişkin, masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti, yemek dağıtımına katıldı.

Ramazan'ın ikinci gününde iftar programını özellikle öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Işıklı Mahallesi'nde düzenlediklerini belirten Yetişkin, gençlerle aynı sofrada iftar yapmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Programa, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile CHP Efeler İlçe Başkanı Kaan Erçetin de katıldı.

İftarın ardından program, kültürel etkinliklerle devam etti. Efeler Belediyesi Kent Orkestrası, Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetiminde tasavvuf müziği dinletisi sundu. Daha sonra gerçekleştirilen semazen gösterisi izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

"Efeler'de hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin istiyoruz"

Başkan Yetişkin, ramazan ayının taşıdığı anlamın Efeler'de güçlü bir dayanışmaya dönüştüğünü vurgulayarak, "Ramazan, paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerde buluşmanın ayıdır. Bugün burada sadece soframızı değil, sevgimizi ve kardeşliğimizi de paylaştık. Efeler'de hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin istiyoruz. Bu sofralar, bizim en kıymetli buluşma noktalarımız. Tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve bereket dolu bir ramazan diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Anıl Yetişkin, Belediye, Güncel, Efeler, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efeler'de İftar Programı Işıklı Mahallesi'nde Devam Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Efeler'de İftar Programı Işıklı Mahallesi'nde Devam Etti - Son Dakika
