Efeler Belediyesi'nin Sosyal Destek Giyim Noktası, İki Haftada 80 İhtiyaç Sahibi Vatandaşa Ulaştı

(AYDIN)- Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Destek Giyim Noktası, hizmete girdiği iki hafta içinde 80 ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştı. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bizim önceliğimiz, Efeler'de kimsenin kendisini yalnız hissetmediği, herkesin kucaklandığı bir şehir oluşturmak. Vatandaşlarımızın ulaştırdığı emanetlerini, yeni sahiplerine en şık ve en nazik şekilde teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.

Efeler Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde, faaliyete geçen Sosyal Destek Giyim Noktası, iki haftalık bir sürede 80 vatandaşın giyim ihtiyacını karşıladı. Efeler Belediyesi Sosyal Yardım Ağı (EFESYA) bünyesinde yürütülen proje, geleneksel yardım anlayışını modern bir hizmet modeliyle buluşturmayı hedefliyor. Vatandaşlar, çocuk ve yetişkin giyimine dair tüm gereksinimlerini ücretsiz olarak karşılayabiliyor.

"Önceliğimiz, kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir şehir oluşturmak"

Dayanışmayı kurumsal bir disiplinle birleştirdiklerini ifade eden Başkan Anıl Yetişkin, projenin geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yetişkin, "Bizim önceliğimiz, Efeler'de kimsenin kendisini yalnız hissetmediği, herkesin kucaklandığı bir şehir oluşturmak. Sosyal Destek Giyim Noktası, bu vizyonun en samimi yansımalarından biri oldu. İki hafta gibi kısa bir sürede 80 ailemize ulaşarak, kentin dayanışma ruhunu harekete geçirdik. Yardımseverler vatandaşlarımızın ulaştırdığı emanetlerini, yeni sahiplerine en şık ve en nazik şekilde teslim etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Merkezden destek alan vatandaşlar ise uygulamanın kapsayıcılığından ve sunulan hizmetin kalitesinden dolayı Başkan Yetişkin ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Hizmet alan bir mahalle sakini, "Eskiden yardım almak, yardım yapan kurumların işleyişi yüzünden bazı mahcubiyetlere sebep oluyordu. Ancak buradaki düzen, işleyiş, personelin güler yüzü bize çok iyi hissettirdi. İhtiyaçlarımızı rahatça tamamladık. Anıl Başkanımıza bizleri düşündüğü için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Destek Giyim Noktası'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar; Efe Masa, Efemobil uygulaması, 444 80 09 numaralı çağrı merkezi hattı üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.