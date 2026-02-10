Efeler Belediyesi Ekipleri, Yoğun Yağışlara Karşı Teyakkuzda - Son Dakika
Efeler Belediyesi Ekipleri, Yoğun Yağışlara Karşı Teyakkuzda

10.02.2026 11:14  Güncelleme: 12:14
Efeler Belediyesi, yoğun yağışların yaşamı olumsuz etkilememesi için tüm birimleriyle birlikte sahada çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolları açarak, ağaçların budanmasını sağlıyor ve su baskını riskini azaltıyor.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun yağışların vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için tüm birimleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında eş zamanlı mesai yapıyor.

Efeler'de yağışlarla birlikte Armutlu, Dalama Yeniköy, Kayacık Mahallelerinde meydana gelen çamur birikintileri nedeniyle kapanan yollar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlenerek kısa sürede ulaşıma açıldı. Ekipler, Ambarcık ve Konuklu Mahallesi'nde yağmurdan yıkılan ağaçlara müdahale ederek kapanan yolu da açtı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden ağaç dallarını budayarak olası tehlikelerin önüne geçiyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yağmur suyu kanallarının tıkanmaması için yaprak, çamur ve atıkları temizleyerek su baskını riskini en aza indiriyor.

Mahalle sakinleri, belediye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, yoğun yağış sürecinde süreci yakından takip eden Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye personeline teşekkür etti.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Yetişkin, "Yoğun yağışların herhangi bir mağduriyete yol açmaması için tüm ekiplerimizle 7/24 sahadayız. İlçemizin dört bir yanında risk oluşturan noktalara anında müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. Hemşehrilerimizden özellikle yağışlı havalarda daha dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum. Efeler Belediyesi olarak her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Efeler Belediyesi Ekipleri, Yoğun Yağışlara Karşı Teyakkuzda - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.