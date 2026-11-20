(AYDIN)- Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, su faturalarında indirim yapılmasına yönelik taleplerinin komisyonda kabul edildiğini duyurdu. Yetişkin, "1 ile 5 ton arasındaki su kullanımında 100 TL'ye kadar indirim yapıldı. Ayrıca ASKİ'nin yatırımlarını ve bütçesini de takip ediyoruz." dedi.

Efeler Belediye Başkanı ve YENİ Parti Meclis Başkanvekili Anıl Yetişkin, YENİ Parti Grubu'nun önerisi üzerine komisyon toplantısında yapılan çalışma sonucunda 1 ile 5 ton arasındaki suya indirim sağlandığını duyurdu. Başkan Yetişkin, "İndirim talebimiz kabul edildi. 2027 Ocak ayı itibariyle vatandaşlarımızın faturasına yansıyacak. Bizim beklediğimiz oranda değil belki ama vatandaşımıza bir nebze de olsa bir katkımız olsun diye bunu gündeme getirmiştik tekrar. Bu da komisyonda geçti. 1 ile 5 ton arasındaki su kullanımında 100 TL'ye kadar indirim yapıldı. Ayrıca ASKİ'nin yatırımlarını ve bütçesini de takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.