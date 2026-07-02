Efeler'de Evde Bakım Hizmetleri ile Hayat Kolaylaşıyor - Son Dakika
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Efeler'de Evde Bakım Hizmetleri ile Hayat Kolaylaşıyor

02.07.2026 13:00  Güncelleme: 13:45
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Efeler Belediyesi’nin ücretsiz olarak yaşama geçirdiği Evde Bakım Hizmetleri; yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve sağlık sorunları nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

(AYDIN) - Efeler Belediyesi'nin ücretsiz olarak yaşama geçirdiği Evde Bakım Hizmetleri; yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve sağlık sorunları nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in talimatıyla sürdürülen Evde Bakım Hizmetleri kapsamında belediye ekipleri, kendilerine ulaşan talepleri kısa sürede değerlendirerek ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine gidiyor. Alanında uzman personel tarafından verilen hizmetlerle hem vatandaşların günlük yaşamı kolaylaşıyor hem de ailelerin yükü önemli ölçüde hafifliyor.

KUAFÖRDEN EV TEMİZLİĞİNE

Evde Bakım Hizmetleri kapsamında berber ve kuaför hizmetlerinden ev temizliğine kadar birçok destek ücretsiz olarak sunuluyor. Özellikle yürüme güçlüğü yaşayan, demans ve Alzheimer hastalığı bulunan, ağır kronik rahatsızlıklarla mücadele eden, yatağa bağımlı ya da sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar düzenli olarak ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanıyor.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Hizmetten faydalanan vatandaşlar ve aileleri, kendilerini yalnız bırakmayan Efeler Belediyesi ekiplerine ve Yetişkin'e teşekkür ederek uygulamanın hayatlarını kolaylaştırdığını ifade etti. Vatandaşlar, belediyenin sunduğu bu sosyal destek sayesinde hem moral bulduklarını hem de günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebildiklerini dile getirdi.

"DAYANIŞMAYI BÜYÜTECEĞİZ"

Yetişkin ise sosyal belediyeciliğin yalnızca hizmet üretmek değil, vatandaşın her anında yanında olmak anlamına geldiğini belirterek, ihtiyaç sahibi hiçbir vatandaşın kendisini yalnız hissetmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Yetişkin, "Efeler'de dayanışmayı büyütmeye, hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıracak sosyal projeleri artırmaya devam edeceğiz" dedi.

BAŞVURU YOLLARI

Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar veya yakınları, Efeler Belediyesi Hizmet Binası'nda bulunan Efe Masa birimine ya da Efe Mobil uygulamasından başvuruda bulunabiliyor. Mahalle muhtarları ve komşular da desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar adına belediyeye talepte bulunabiliyor.

Kaynak: ANKA

Efeler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efeler'de Evde Bakım Hizmetleri ile Hayat Kolaylaşıyor - Son Dakika

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