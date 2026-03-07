Efeler'de Kadınlar İçin Yeni Projeler - Son Dakika
Efeler'de Kadınlar İçin Yeni Projeler

07.03.2026 10:17  Güncelleme: 10:38
Efeler Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerle ilçede yaşayan kadınların üretimde, eğitimde ve sosyal yaşamda daha aktif rol alması hedefleniyor.

Efeler Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerle kadınların sosyal yaşamda daha aktif yer alması sağlanıyor. Yürütülen çalışmalar ile kadınlar; tarladan fabrikaya, sınıflardan atölyelere kadar pek çok alanda aktif rol üstleniyor. Efeler'in yerel ürünleri, tamamen kadınların çalıştığı Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenerek katma değere dönüşüyor. Bu fabrikada üretilen ürünler satışa sunulurken, kadınlar da ekonomik kazanç elde ediyor.

Efeler Belediyesi ayrıca Kadın, Aile ve Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri ile kadınlara psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Merkezlerde anne adaylarına yönelik doğum ve hamilelik süreci hakkında bilgilendirme çalışmaları da yapılıyor. Çalışan anneler için hizmet veren Gündüz Bakımevleri ise çocukların güvenli bir ortamda eğitim almasını sağlıyor. Bu sayede anneler de iş hayatında daha aktif yer alabiliyor. Türkan Saylan Misafirhanesi ise özellikle şehre dışarıdan gelen veya barınma ihtiyacı duyan kadınlar için hizmet veriyor. Efeler Belediyesi'nin Kitap Kafeler, EFESEM Akademi ve Hanımevleri projeleriyle kadınlara eğitim ve kişisel gelişim alanlarında da destek veriliyor. Hanımevleri'inde düzenlenen kurslarda kadınlar, seramikten senaryo yazarlığına, İngilizceden su kabağı işlemeciliğine kadar onlarca farklı branşta eğitim alıyor.

"Eğer bir kadın kendini güvende ve mutlu hissediyorsa, o şehir mutludur"

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Bizim için belediyecilik, sadece temel hizmetler değildir; bizim asli görevimiz insanımızın, en çok da toplumun temel taşı olan kadınlarımızın hayatına dokunmaktır. Efeler'de kadının emeği fabrikamızda değer buluyor, kadının eğitimi merkezlerimizde yükseliyor, kadının güvenliği misafirhanelerimizde hayat buluyor. Eğer bir kadın kendini güvende ve mutlu hissediyorsa, o aile de o şehir de mutludur. Biz, Efeler'i kadınların özgürce ürettiği, korkusuzca yaşadığı ve geleceğe umutla baktığı bir kent yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

