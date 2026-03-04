Efeler'de Sosyolog ve Yazar Emre Kongar, Düzenlenecek Söyleşi ile Vatandaşlarla Buluşacak - Son Dakika
Efeler'de Sosyolog ve Yazar Emre Kongar, Düzenlenecek Söyleşi ile Vatandaşlarla Buluşacak

04.03.2026 13:52  Güncelleme: 14:44
Efeler Belediyesi, sosyolog ve yazar Emre Kongar'ın konuşmacı olarak yer alacağı  “Atatürk-Cumhuriyet-Tarih” söyleşisine ev sahipliği yapacak.

Efeler Belediyesi, sosyolog ve yazar Emre Kongar'ın konuşmacı olarak yer alacağı "Atatürk-Cumhuriyet-Tarih" söyleşisine ev sahipliği yapacak.

Efeler Belediyesi, Cumhuriyet değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla anlamlı bir söyleşiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in öncülüğünde ve 78 Kuşağı Dostlar Grubu iş birliğiyle düzenlenecek programda, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi ve Atatürk'ün tarihsel mirası derinlemesine ele alınacak.

Sosyolog ve yazar Prof. Dr. Reşit Emre Kongar'ın konuşmacı olarak katılacağı söyleşide, "Atatürk-Cumhuriyet-Tarih" başlığı altında Türkiye'nin yakın tarihi, toplumsal dönüşümü ve Cumhuriyet bilinci vatandaşlarla buluşturulacak.

7 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlik, Efeler halkına hem düşünsel hem de kültürel bir buluşma imkanı sunacak. Söyleşinin ardından Prof. Dr. Kongar, okurları için kitap imza etkinliği de gerçekleştirecek.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Atatürk'ün düşüncelerini, Cumhuriyetin tarihsel yolculuğunu ve toplumsal kazanımlarını birlikte konuşmak, birlikte anlamak hepimiz için büyük bir sorumluluk. Kıymetli hocamız Prof. Dr. Reşit Emre Kongar'ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu söyleşiye tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Efeler'de Sosyolog ve Yazar Emre Kongar, Düzenlenecek Söyleşi ile Vatandaşlarla Buluşacak - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Efeler'de Sosyolog ve Yazar Emre Kongar, Düzenlenecek Söyleşi ile Vatandaşlarla Buluşacak - Son Dakika
