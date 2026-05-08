Efes-2026 Tatbikatı Başladı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetlerine ilişkin paylaşım yapıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Libya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Moğolistan, Nijer, Pakistan, Romanya, Suriye, Zambiya askeri personelinin katılımıyla, Kartal ordugah bölgesinde 'Meskun Mahalde Muharebe Eğitimi' icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, eğitim faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.
