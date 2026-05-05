EFES-2026 Tatbikatında Topçu Eğitimi

EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında, Azerbaycan, Arnavutluk ve Suriye askeri personelinin katılımıyla topçu ve havan atışları eğitimi yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Efes-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı Eğitim Faaliyetleri kapsamında; Azerbaycan, Arnavutluk ve Suriye askeri personelinin katılımıyla Narlıdere, Kartal/Menteş, Alankırı, Bahadır Adası ve Paşaçiftliği ordugah bölgelerinde, topçu ve havan atışları eğitimi yapıldı" denildi. Bakanlıktan eğitimlere ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
