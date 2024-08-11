İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes Antik Kenti girişi yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Efes Antik Kent girişi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Efes Antik Kenti Girişi Yakınlarında Yangın Çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?