Emekli Efeslim Kart ile Emeklilere 2025 Yılında 1,5 Milyon Destek

Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Emekli Efeslim Kart uygulamasıyla emekli vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Emekli Efeslim Kart ile 2025 yılı içerisinde aylık ortalama 80 emekliye toplam 1 milyon 449 bin TL tutarından destek sağlandı.

Emeklilerin ekonomik olarak nefes almasını amaçlarken aynı zamanda yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen uygulamayla, emeklilerin yaşam alanlarına dokunarak sosyal dayanışma sağlıyor.

Emekli Efeslim Kart'tan; en düşük emekli maaşı olan 20 bin TL gelirle geçinmek zorunda kalan, hane içerisinde başka bir geliri bulunmayan ve kendisi ile ailesi adına bir konut dışında tapu kaydı olmayan emekliler yararlanabiliyor.

"İktidarın göz ardı ettiği emeklilere destek olmaya çalışıyoruz"

Uygulamaya ilişkin konuşan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, emeklilerin her geçen gün ağırlaşan yaşam koşullarına dikkat çekerken uygulamanın bir ihtiyaçtan doğduğunu vurgulayarak; "Emekli Efeslim Kart, ihtiyaçtan doğan bir proje aslında. Alım gücünün düşmesi, giderek artan fiyatlar özellikle de emekli vatandaşlarımızın zor durumda bırakıyor. En son yapılan zamlar emeklinin derdine çare olmaktan çok uzak. İktidarın göz ardı ettiği bir kesim haline gelen emeklilere, ekonomik kayyum darbesini alan bir belediye olarak destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi, Emekli Efeslim Kart ile emeklilerin yanında olmaya ve sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışmayı büyütmeye devam ediyor.