Alkolmetreyi Üflemeyi Reddeden Sürücüye 352 Bin Ceza

01.06.2026 23:14
Aksaray'da polisin uygulamasında alkolmetreye üflemeyen sürücü polis ekiplerini dakikalarca uğraştırdı. Bir türlü ikna olmayan şahsa 352 bin lira ceza kesilip ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

ALKOLMETREYE BİR TÜRLÜ ÜFLEMEDİ

Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede rutin alkol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ES 357 plakalı otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Kemal Görkem Ç. (24) isimli sürücünün hal ve hareketlerinden alkollü olabileceğini değerlendiren polis sürücüye alkolmetre uzattı. Alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü ile polis ekiplerinin ikna çabası anbean kameralara yansıdı.

352 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Dakikalarca uğraşan polis ekiplerini adeta peşinde gezdiren sürücü hiçbir şekilde alkolmetreye üflemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine ekipler sürücüye 'Alkolmetreyi üflemeyi reddetmek' ve çeşitli maddelerden toplam 352 bin 719 lira para cezası kesti. Öte yandan, 40 ehliyet puanı düşürülen sürücünün ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu. Araç, olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi. 

Kaynak: İHA

