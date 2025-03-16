Efes Selçuk'ta Öğrencilere Destek Çağrısı - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Öğrencilere Destek Çağrısı

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, öğrencilerin öğle yemekleri için hizmet veren Kent Lokantası Öğrenci Otobüsüne destek çağrısında bulundu. Daha fazla öğrencinin faydalanabilmesi için vatandaşların katkıda bulunması istendi.

16.03.2025 12:50  Güncelleme: 13:21
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, öğrencilerin 10 TL karşılığında öğle yemeklerini satın alabildiği Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünde dayanışmayı büyütmek için vatandaşlara destek çağrısı yaptı. Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünden daha fazla öğrencinin faydalanabilmesi için vatandaşların da destek olabileceği resmi banka hesap bilgileri Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Efes Selçuk Belediyesi'nin öğrencilerin 10 TL karşılığında öğle yemeklerini satın alabildiği Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünde dayanışma büyüyor. Okulların öğle tatillerinde yemek servisi yapan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, iki noktada hizmet vermeye devam ediyor. Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri, Atatürk Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki okul bölgelerine konumlandırılan Öğrenci Otobüsleri'nde her gün 600 öğrencinin 10 TL karşılığında öğle yemeği alıyor. Öğrenci Otobüsleri'nden vatandaşların desteğiyle dayanışmayı büyüterek daha fazla öğrencinin yararlanması hedefleniyor.

"Hiçbir çocuk beslenmesinin derdine düşmesin"

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsleri için birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel şunları söyledi:

"Efes Selçuk'ta ilk Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünü açtığımızda öğrencilerimiz ve velilerimiz çok sevdi. Çok geçmeden Cumhuriyet Mahallesi'nde okuyan ve Öğrenci Otobüsüne uzakta olan öğrenciler 'Biz de istiyoruz başkanım" dediler. Hemen ikinci Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü için çalışmalara başladık ve yakın zamanda açılışını yaptık. Ekonomik olarak bu denli zorlu şartlar altındayken, bu kadar kötü giden her şeyin içinde çocuklarımızın mutluluğu, memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Duyarlı vatandaşlarımızdan da hemen hemen her gün destek mesajları, telefonları almaya başladık. "Başkanım biz de katkıda bulunmak istiyoruz nasıl destek olabiliriz?' dediler. Bu mutluluğu daha fazla çocuğumuzun gözünde görmek için, bizlere gelen destek taleplerini gerçekleştirebilecekleri resmi bir iyilik hareketine dönüştürdük. Hiçbir çocuk, hiçbir öğrenci sıralarında otururken beslenmesinin, öğle yemeğinde ne yiyeceğinin derdine düşmesin istiyoruz."

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsüne destek olarak dayanışmaya katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar 0537 980 01 83 numaralı telefon üzerinden ayrıntılı bilgi edinebilir.

Kaynak: ANKA

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