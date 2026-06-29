Eflani'de Dev Turna Balığı Yakalandı - Son Dakika
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Eflani'de Dev Turna Balığı Yakalandı

29.06.2026 16:20
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Eflani'de amatör balıkçı Ozan Mahir Oğuz, 112 cm ve 10.8 kg ağırlığında turna balığı yakaladı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde amatör balıkçının oltasına 112 santimetre boyunda ve 10 kilo 800 gram ağırlığında turna balığı takıldı.

Bostancılar Göleti'ne arkadaşlarıyla balık avlamaya giden Ozan Mahir Oğuz, oltasını suya bıraktı.

Bir süre sonra oltasına balık takıldığını fark eden Oğuz, yakaladığı turnayı arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarabildi.

Oğuz ve arkadaşları, göletin kenarına aldıkları turna balığını 112 santimetre ve 10 kilo 800 gram olarak ölçtü.

Balığın sudan çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Balıkçılık, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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