Seferihisar'ın "Sakin Şehir" Vizyonu Ege'ye Örnek Oldu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 18:16  Güncelleme: 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Belediyeler Birliği, Denizli'deki Meclis Toplantısı ile bölgesel işbirliği ve ortak yönetim vizyonunu güçlendirdi. Kentlerin sürdürülebilir gelişimi, iklim kriziyle mücadele ve yerel ekonomilerin güçlendirilmesi önemli gündem maddeleri oldu.

(DENİZLİ) - Ege Bölgesi'nin yerel yönetimlerini aynı çatı altında buluşturan Ege Belediyeler Birliği, Denizli'deki Meclis Toplantısı ile bölgesel işbirliği ve ortak yönetim vizyonunu güçlendirdi.

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar ve Uşak başta olmak üzere çok sayıda belediyenin temsil edildiği toplantı, Birlik Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yönetiminde yapıldı.

Kentlerin sürdürülebilir gelişimi, iklim kriziyle mücadele, yerel ekonomilerin güçlendirilmesi ve belediyeler arası deneyim paylaşımı toplantının ana gündemini oluşturdu.

Toplantıya katılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar'ın öncü yerel yönetim anlayışını ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunu bölge belediyeleriyle paylaştı.

Türkiye'nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi olan Seferihisar'da hayata geçirilen çevre odaklı politikalar, yerel üretimi destekleyen projeler ve insan merkezli belediyecilik yaklaşımı toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Seferihisar Belediyesi'nin doğayla uyumlu, sakin şehir felsefesini temel alan ve yerel değerleri koruyan yönetim modeli, katılımcı belediyeler tarafından örnek uygulama olarak görüldü.

Toplantıda ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanı merhum Gülşah Durbay anılarak, yerel yönetimlere sundukları katkılar saygı ve rahmetle yadedildi.

Ege Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı, kentlerin ortak sorunlarına birlikte çözüm üretildiği, yerel yönetimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı ve bölgesel dayanışmanın güç kazandığı önemli bir platform olarak öne çıktı.

Kaynak: ANKA

Denizli, Ekonomi, Güncel, Çevre, Ege, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana’dan tarihi asist Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
17:36
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 19:33:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.