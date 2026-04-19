Seferihisar'ın "Sakin Şehir" Vizyonu Ege'ye Örnek Oldu

(DENİZLİ) - Ege Bölgesi'nin yerel yönetimlerini aynı çatı altında buluşturan Ege Belediyeler Birliği, Denizli'deki Meclis Toplantısı ile bölgesel işbirliği ve ortak yönetim vizyonunu güçlendirdi.

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar ve Uşak başta olmak üzere çok sayıda belediyenin temsil edildiği toplantı, Birlik Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yönetiminde yapıldı.

Kentlerin sürdürülebilir gelişimi, iklim kriziyle mücadele, yerel ekonomilerin güçlendirilmesi ve belediyeler arası deneyim paylaşımı toplantının ana gündemini oluşturdu.

Toplantıya katılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar'ın öncü yerel yönetim anlayışını ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunu bölge belediyeleriyle paylaştı.

Türkiye'nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi olan Seferihisar'da hayata geçirilen çevre odaklı politikalar, yerel üretimi destekleyen projeler ve insan merkezli belediyecilik yaklaşımı toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Seferihisar Belediyesi'nin doğayla uyumlu, sakin şehir felsefesini temel alan ve yerel değerleri koruyan yönetim modeli, katılımcı belediyeler tarafından örnek uygulama olarak görüldü.

Toplantıda ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanı merhum Gülşah Durbay anılarak, yerel yönetimlere sundukları katkılar saygı ve rahmetle yadedildi.

Ege Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı, kentlerin ortak sorunlarına birlikte çözüm üretildiği, yerel yönetimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı ve bölgesel dayanışmanın güç kazandığı önemli bir platform olarak öne çıktı.