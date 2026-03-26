Ege'de Hava Koşulları Seferleri İptal Etti

Kuzey Ege'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm seferler ile Gökçeada hattındaki 4 sefer iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Gökçeada-Kabatepe hattında da Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan ise saat 11.00 ve 15.00'deki seferler aynı nedenle iptal edildi.

Açıklamada, diğer güzergahlardaki ulaşımın normal seyredeceği belirtildi.