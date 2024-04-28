Ege Denizi\'nde bir şişme botun batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

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Ege'deki Sisam Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan bir şişme botun batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bir şişme bot Sisam Adası'nın kuzeybatısındaki Karlovasu sahili açıklarında battı.

Kazadan kurtulan 25 düzensiz göçmen Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Malagariu Limanı'na ulaştırıldı.

Kazada bir kişi hayatını kaybederken, kaybolan dört kişi için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.