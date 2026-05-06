Ege Denizi'nde 8 Türk mürettebatın da bulunduğu kargo gemisi battı
Ege Denizi'nde 8 Türk mürettebatın da bulunduğu kargo gemisi battı

06.05.2026 09:57
Ege Denizi’nde Andre Adası açıklarında kayalıklara çarpan Vanuatu bayraklı kargo gemisi battı. Arnavutluk’tan Ukrayna’ya 8 bin ton soda taşıyan gemide bulunan 8 Türk ve bir Azerbaycanlı mürettebat kurtarıldı.

Ege Denizi'nde 8'i Türk toplam 9 mürettebatın bulunduğu kargo gemisi battı. Yunanistan açıklarında kayalıklara çarpan geminin kısa sürede sulara gömüldüğü bildirildi.

KAYALIKLARA ÇARPTI

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, olay sabah saatlerinde Andre Adası açıklarında meydana geldi. Arnavutluk’tan Ukrayna’ya 8 bin ton soda taşıyan Vanuatu bayraklı yük gemisinin kayalıklara çarptığı belirtildi.

TÜRK MÜRETTEBAT KURTARILDI

Gemide bulunan 8 Türk ve bir Azerbaycanlı mürettebatın kurtarıldığı açıklandı. Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin mürettebatı Andre Adası’na götürdüğü aktarıldı.

BATIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, geminin batış nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Sahil Güvenlik, Acil Durum, Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
