Ege Denizi’nde 8’i Türk toplam 9 mürettebatın bulunduğu kargo gemisi battı. Yunanistan açıklarında kayalıklara çarpan geminin kısa sürede sulara gömüldüğü bildirildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, olay sabah saatlerinde Andre Adası açıklarında meydana geldi. Arnavutluk’tan Ukrayna’ya 8 bin ton soda taşıyan Vanuatu bayraklı yük gemisinin kayalıklara çarptığı belirtildi.
Gemide bulunan 8 Türk ve bir Azerbaycanlı mürettebatın kurtarıldığı açıklandı. Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin mürettebatı Andre Adası’na götürdüğü aktarıldı.
Yetkililer, geminin batış nedenine ilişkin inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Ege Denizi'nde 8 Türk mürettebatın da bulunduğu kargo gemisi battı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?