Eğil’de Tarımsal Üretim Destekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğil’de Tarımsal Üretim Destekleniyor

23.06.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğil'de modern bağcılığı yaygınlaştırmak için çiftçilere makine ve ekipman desteği sağlandı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarımsal üretimi artırmak ve modern bağcılığı yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere makine ve ekipman desteği sağlandı.

Eğil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Dere Mahallesi'nde 2. Etap Makine Ekipman Dağıtım Programı düzenlendi.

İlçede sürdürülebilir tarımın güçlenmesini hedefleyen programda, üreticilere yüzde 50 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yüzde 25 Eğil Belediyesi destek verildi.

Proje kapsamında belirlenen şartları yerine getiren 30 üreticiye, 26 römorklu ve pulluklu çapa makinesi, 6 üzüm sıkma makinesi, 3 budama makası ve motorlu sırt pülverizatörü (ilaçlama makinesi) teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, yerel üreticileri desteklemekten mutluluk duyduklarını belirterek, dağıtılan modern ekipmanların tüm çiftçilere bereketli kazançlar getirmesi temennisinde bulundu.

Seydaoğlu, "Eğil ilçesi nasıl tarihi, kültür ve turizm anlamında bir marka değeriyse tarım anlamında da bir marka değeri olacaktır. Eğil Belediyesi olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğil’de Tarımsal Üretim Destekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 14:35:04. #7.12#
SON DAKİKA: Eğil’de Tarımsal Üretim Destekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.