Eğirdir'de Fen Lisesi Temeli Atıldı

18.04.2026 16:53
Hüseyin Erdoğmuş'un yaptıracağı fen lisesinin temeli Eğirdir'de törenle atıldı. 576 öğrenci kapasiteli.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde hayırsever iş insanı Hüseyin Erdoğmuş ve ailesi tarafından yaptırılacak "Sema-Hüseyin Erdoğmuş Fen Lisesi Kompleksi" için temel atma töreni gerçekleştirildi.

İstasyon mevkisinde düzenlenen törene Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, hayırsever Hüseyin Erdoğmuş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Erin, eğitime yapılan yatırımın bölge için büyük bir kazanım olduğunu belirterek katkı sağlayan Erdoğmuş ailesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olaylara da değinen Erin, "Evlatlarımızı ve fedakar öğretmenlerimizi kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Toplumumuzun kalkınması ve gelişmesi için eğitimin ve kültürün önemi tartışılmazdır." ifadelerini kullandı.

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer de, projenin ilçede uzun süredir beklenen bir yatırım olduğunu belirterek temel atma aşamasına gelinmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hayırsever Hüseyin Erdoğmuş ise eğitim hayatına dair kişisel bir anısını paylaşarak, "Benim öğrencilik yıllarımda Eğirdir'de lise yoktu. Türkiye'de de sadece Ankara'da fen lisesi vardı. Rahmetli babam beni fen lisesine göndermeyi çok isterdi ancak bu mümkün olmadı. Çocukluğumda gitmek istediğim okulu bugün Eğirdir'de yaptırmak nasip oldu. İnşallah kısa sürede tamamlanacak ve bir hayal gerçekleşecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından okulun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Toplam 24 derslikten oluşacak fen lisesi kompleksi, 576 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek. Kompleks bünyesinde ayrıca 4 modern laboratuvar, kütüphane, görsel sanatlar sınıfı, spor salonu ve 200 kişilik konferans salonu yer alacak. Projede, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 kız ve 100 erkek öğrenci kapasiteli yurtlar da bulunacak.

Bilim ve teknoloji odaklı bir vizyonla inşa edilecek kompleksin, ilçenin eğitim altyapısını güçlendirmesi ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
