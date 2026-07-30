Eğirdir'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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Eğirdir'de Orman Yangınına Müdahale

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde orman yangınına havadan ve karadan müdahele ediliyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Eğirdir-Barla mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Atabey, Senirkent, Gelendost ve Yalvaç orman işletme müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisinin müdahalesi sürüyor.

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, gazetecilere, ihbar üzerine hemen yangına itfaiye ekiplerini sevk ettiklerini, ardından Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğünü bilgilendirdiklerini söyledi.

Çevre ilçelerin, yangın söndürme çalışmasına ekipleriyle destek verdiğini dile getiren Özer, "Kısa sürede koordinasyonu sağlayarak müdahaleye başladık, 2 yangın söndürme uçağı yangına müdahale ediyor. Şu anda Gelendost, Yalvaç, Senirkent, Isparta, Atabey ve belki şu an adını sayamadığım diğer belediyelerimizin itfaiye ekipleri de bölgede yangına müdahale ediyor." dedi.

Isparta Valisi Abdullah Erin'in bölgeye gelerek yangınla ilgili incelemelerde bulunduğunu anlatan Özer, yangının söndürülmesi için destek veren bütün belediye çalışanlarına, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

"Yangının kısa sürede kontrol altına alınacağına inanıyorum"

Bölgede yoğun şekilde söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özer, "Ekiplerimizin çalışmaları sayesinde yangının kısa sürede kontrol altına alınacağına inanıyorum. Vatandaşlarımızı bir kez daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü yangınlar çok büyük afetlere yol açıyor. Bu ağaçlar kolay yetişmiyor. Ormanlarımızın, ağaçlarımızın ve sularımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Eğirdir, Isparta, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğirdir'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

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