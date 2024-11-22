Isparta'nın Eğirdir ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapılarını açtığı otomobili ile trafikte seyreden sürücü K.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, sürücü K.K'yi belirlediği adreste yakaladı.
"Trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve yüksek sesle müzik yayını yapma" suçundan para cezası kesilen sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Eğirdir'de Trafik Güvenliğini Tehdit Eden Sürücü Cezalandırıldı - Son Dakika
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