Eğitim-Bir-Sen'den Gıyabi Cenaze Namazı

Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için başkentte gıyabi cenaze namazı kıldı.

Sendika üyeleri cuma namazı sonrası Ulus'taki Melike Hatun Camisi önünde bir araya geldi.

Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

Okullardaki şiddeti kınadıklarını belirten Yavuz, yaşanan acı olaylara tepki göstermek amacıyla üç gündür okullardan uzak durduklarını ifade etti.

Sendika olarak yaşanan olaylarla ilgili raporlar hazırladıklarını dile getiren Yavuz, "Devletimizin tüm birimlerinin bu noktada geç kaldığını düşünüyoruz. Özellikle son yıllarda okullarda öğretmenlerimizin imajı çok kolay aşındı. Bugünden itibaren öğretmen arkadaşlarımız görev yaparken fiziki anlamda bir güvenlik talebinde bulunuyoruz." dedi.

Hiç kimsenin silahlı bir şekilde okul çevresinde dahi olmaması gerektiğini vurgulayan Yavuz, pazartesi gününden itibaren okullarda olacaklarını söyledi.