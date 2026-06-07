Eğitim-Bir-Sen Gelibolu Buluşması - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen Gelibolu Buluşması

Eğitim-Bir-Sen Gelibolu Buluşması
07.06.2026 12:48
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Gelibolu'da yapılan kahvaltıda sendika, üye artışını ve sosyal projeleri ele aldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen organizasyonda, sendika yöneticileri, öğretmenler ve üyeler aileleriyle birlikte bir araya geldi.

Yaklaşık 70 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kahvaltılı programda, sendikal çalışmalar, ilçedeki üye artışı ve yürütülen sosyal projeler ele alındı.

Programda konuşan Eğitim-Bir-Sen Çanakkale İl Başkanı Resul Can, sendikal faaliyetlerin yanı sıra yakın dönemde insani yardım ve gözlem amacıyla "gönüllü" olarak gittiği Libya izlenimlerini paylaştı. Bölgede karşılaştıkları zorlukları aktaran Can, "Libya'da devletimizin ne kadar güçlü ve mazlumlara sahip çıkan bir iradeye sahip olduğunu bir kez daha yerinde gördük. Türkiye'nin bölgede gösterdiği güçlü varlık göğsümüzü kabarttı." dedi.

Gelibolu'daki sendikal başarıya da dikkati çeken Can, Çanakkale genelinde üye sayısını en fazla artıran ilçenin Gelibolu olduğunu belirterek, "Bu buluşmalar öğretmenlerimiz arasındaki dayanışmayı pekiştiriyor. Gelibolu'daki bu ivme ve üye artışı bizleri gururlandırıyor, emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, sendika ilçe yönetimi adına Gelibolu 26 Kasım İlkokulu Müdürü Cem Kayalı tarafından, İl Başkanı Resul Can'a günün anısına bir tablo hediye edildi. Kayalı, ilçe yönetimi olarak yürüttükleri projeler ve saha çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kahvaltılı buluşmaya; Eğitim-Bir-Sen Çanakkale İl Başkanı Resul Can, Eğitim-Bir-Sen Gelibolu İlçe Temsilcisi Serdar Efe, Büro-Memur-Sen İlçe Başkanı Kamil Eren, Gelibolu İlçe Müftüsü İsmail Durna, sendika yöneticileri ve çok sayıda üye eşleriyle birlikte katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Çanakkale, Gelibolu, Politika, Eğitim, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen Gelibolu Buluşması - Son Dakika

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