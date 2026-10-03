Eğitim Gücü Sen'den MEB'e e-Okul ders seçimi ve norm kadro başvurusu yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim Gücü Sen'den MEB'e e-Okul ders seçimi ve norm kadro başvurusu yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim Gücü Sen\'den MEB\'e e-Okul ders seçimi ve norm kadro başvurusu yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Gücü Sen, ortaokul ve liselerde ders seçimlerinin e-Okul'dan öğrenci ve veli tercihleriyle yapılması ve norm kadro mağduriyetlerinin önlenmesi talebiyle MEB'e başvurdu. Sendika, resen ders atamalarının denetlenmesini istedi.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen, ortaokul ve liselerde ders seçimlerinin öğrenci ve veli tercihleri doğrultusunda e-Okul üzerinden yapılması ve öğretmenlerin norm kadro mağduriyetlerinin önlenmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) başvurdu.

Eğitim Gücü Sen'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim Gücü Sen olarak, ortaokul ve liselerde ders seçim süreçlerinin öğrenci ve veli tercihleri esas alınarak yürütülmesi, tercihlerin doğrudan e-Okul sistemi üzerinden alınması ve okul yönetimlerinin resen ders atamalarından kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına resmi başvuruda bulunduk. Ortaokul ve lise kademelerinde derslerin belirlenmesi sürecinde öğrencilerin ilgi, yetenek, akademik ihtiyaç ve tercihleri temel alınmalıdır. Velilerin yönlendirmeleri de dikkate alınarak yürütülmesi gereken bu süreç, öğrenci odaklı eğitim anlayışının önemli unsurlarından biridir.

Ancak Sendikamıza ulaşan bildirimlerde, bazı eğitim kurumlarında öğrenci ve velilerin tercihleri alınmadan derslerin okul yönetimleri tarafından resen belirlendiği ifade edilmektedir. Öğrencilerin gerçek tercihlerini devre dışı bırakan bu uygulamalar yalnızca öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun derslere erişimini engellememekte, farklı branşlarda görev yapan öğretmenler açısından da önemli sonuçlar doğurmaktadır. Tercihler yerine idari kararlarla oluşturulan ders dağılımları, bazı branşlarda ders yükünün azalmasına ve öğretmenlerin haksız biçimde norm kadro fazlası durumuna düşmesine neden olabilmektedir.

Mevcut e-Okul ve MEBBİS altyapısı dikkate alındığında, ders tercih süreçlerinin herhangi bir idari müdahaleye gerek kalmadan doğrudan öğrenci ve velilerin erişimine açılması teknik olarak mümkündür. Tercihlerin e-Okul üzerinden alınması; sürecin daha şeffaf, denetlenebilir ve öğrencilerin gerçek taleplerini yansıtan bir yapıya kavuşmasını sağlayacaktır.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına yaptığımız başvuruyla; ortaokul ve liselerde ders seçimlerinin doğrudan öğrenci ve veli tercihlerine bırakılmasını, tercih ve seçim sürecinin e-Okul sistemi üzerinden entegre, şeffaf ve denetlenebilir biçimde yürütülmesini, öğrenci ve veli iradesi dışında gerçekleştirilen resen ders atamalarının denetlenmesini ve bu uygulamalardan kaynaklanan branş öğretmenlerinin norm kadro mağduriyetlerinin önlenmesini talep ettik. Eğitim Gücü Sen olarak, ders seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının esas alınmasını, öğretmenlerin idari tercihler nedeniyle norm mağduriyetine uğramamasını ve sürecin ülke genelinde şeffaf ve standart bir yapıya kavuşturulmasını savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
SendikaE-OkulEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
İkinciyi istiyorlardı Bir anda 5 çocukları oldu İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Atlas Çağlayan davasında gerekçeli karar: Sanığa indirim yok Atlas Çağlayan davasında gerekçeli karar: Sanığa indirim yok
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
18:30
PAEM soruları sızdırıldı iddiası bambaşka çıktı 1 kişi gözaltında
PAEM soruları sızdırıldı iddiası bambaşka çıktı! 1 kişi gözaltında
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
18:00
Şavşat’ta 39 yıl önce öldürülen kadının kemiklerine ulaşıldı, eşi tutuklandı
Şavşat'ta 39 yıl önce öldürülen kadının kemiklerine ulaşıldı, eşi tutuklandı
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
17:18
Bahçeli’den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Bahçeli'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 18:43:59. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim Gücü Sen'den MEB'e e-Okul ders seçimi ve norm kadro başvurusu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei