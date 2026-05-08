Eğitim Gücü Sen'den ODTÜ açıklaması

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), 6 Mayıs'ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri kapsamında Türk bayrağımıza yönelik sergilenen saygısız ve provokatif tutumlar ile öğrenciler arasında yaşanan olayları üzüntüyle takip etmiş bulunmaktayız. Türk bayrağı, aziz milletimizin bağımsızlığının, devletimizin egemenliğinin ve şehitlerimizin emaneti olan en kutsal değerlerinden biridir. Milli birlik ve beraberliğimizin sembolü olan bayrağımıza yönelik hiçbir saygısızlığın; ifade özgürlüğü, demokratik hak ya da üniversite kültürü çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün değildir. Üniversiteler, farklı düşüncelerin özgürce ifade edildiği, ancak milli ve manevi değerlerimize saygının esas olduğu bilim yuvalarıdır. Toplumumuzun ortak değerlerini hedef alan provokatif tutumların ve şiddet içeren görüntülerin hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili adli ve idari makamların, kamu vicdanını yaralayan bu olaylarla ilgili gerekli işlemleri ivedilikle tesis etmesi gerektiğine inanıyoruz. Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak milli birlik ve beraberliğimizi, toplumsal huzurumuzu ve ortak değerlerimizi hedef alan her türlü provokatif girişimin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."