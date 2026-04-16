Eğitim Gücü Sen'den Okul Güvenliği Uyarısı

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına ilişkin "Eğitim kurumlarında yaşanan her yeni saldırı, görmezden gelinen risklerin somut bir sonucudur" dedi. Özat, okullarda güvenlik personeli sayısının artırılması, okul giriş-çıkışlarının kontrol altına alınması, teknik güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılması ve okul çevrelerinde etkin denetim mekanizmalarının kurulması çağrısında bulundu.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, okullardaki silahlı saldırı ve şiddet olaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının artık münferit ve istisnai vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini, aksine sistematik bir ihmalin ve yetersiz güvenlik politikalarının sonucu haline geldiğini belirten Özat, "Eğitim kurumlarında yaşanan her yeni saldırı, görmezden gelinen risklerin somut bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Yaptığı saha inceleme sonuçlarını yetkililerle paylaştığını kaydeden Özat, "Bugün yaşanan olayların bu uyarıların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi. Özat, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının görevlerini artık ciddi bir güvenlik endişesi altında sürdürdüğünü, birçok okulda giriş-çıkış kontrolü, fiziki güvenlik ve denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığını ifade ederek, eğitim ortamlarının korunamamasının yalnızca bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda bir kamu sorumluluğu ihlali olduğunu vurguladı.

Okullarda güvenlik önlemlerinin derhal ve kapsamlı şekilde yeniden ele alınması gerektiğini belirten Özat; güvenlik personeli sayısının artırılması, okul giriş-çıkışlarının kontrol altına alınması, teknik güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılması ve okul çevrelerinde etkin denetim mekanizmalarının kurulması çağrısında bulundu.