Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Özat, baraja karşı Işıkhan\'a online üyelik çağrısı yaptı

(ANKARA)- Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sendika barajı tartışmalarına tepki göstererek, kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik sorunlarının öncelikli gündem olması gerektiğini belirtti. Kamu sendikalarında çevrim içi üyelik ve istifa sisteminin hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Özat, "Getiremezsiniz böyle bir teklifi, getiremeyeceksiniz de" dedi.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sendika barajı tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özat, Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında sendika barajının konuşulduğunu belirterek, sendikaların önceliğinin çalışanların maaşları ve emeklilerin ekonomik sorunları olması gerektiğini söyledi. Açıklamasında emekli öğretmen aylığını 47 bin TL, en düşük emekli memur aylığını 31 bin 527 TL, en düşük işçi emeklisi aylığını 23 bin 552 TL ve öğretmen maaşını 71 bin 600 TL olarak aktaran Özat, bu tutarlar üzerinden çalışanların ve emeklilerin geçim koşullarına dikkati çekti.

"BÖYLE BİR TEKLİFİ GETİREMEYECEKSİNİZ"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan'a seslenen Özat, sendika barajı talebini, çalışanların sorunları yerine sendikaların kendi çıkarlarının öne çıkarılması olarak değerlendirdi. Sendikal örgütlenme özgürlüğünü vurgulayan Özat, baraj düzenlemesine karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Getiremezsiniz böyle bir teklifi, getiremeyeceksiniz de" dedi. Devlet hazinesinden belirli sendikalara avantaj sağlayacak şekilde kaynak aktarılmasına da karşı olduğunu ifade eden Özat, kamu çalışanlarının sendika tercihlerinin ekonomik yönlendirmelerden uzak, özgür iradeleriyle şekillenmesi gerektiğini savundu.

BAKAN IŞIKHAN'A ÇEVRİM İÇİ ÜYELİK VE İSTİFA ÇAĞRISI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sendika barajına olumlu yaklaştığı yönündeki ifadeler üzerine Bakan'a da seslenen Özat, kamu sendikalarında çevrim içi üyelik ve istifa işlemlerinin hayata geçirilmesini istedi. Özat, "Derneklerde online üyelik, istifa var. İşçi sendikalarında var. Partilerde bile var. Kamu sendikalarında neden yok? Önce bunu çözün" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda sendikaların çalışanların hakları ve geçim koşulları için mücadele etmesi gerektiğini yineleyen Özat, öğretmenleri ve kamu çalışanlarını sendikal tercihlerini yeniden değerlendirmeye çağırdı.