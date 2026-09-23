Eğitim Gücü Sen, tüm illerde e-Sınav kursu ve eşit görevlendirme için MEB'e başvurdu - Son Dakika
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Eğitim Gücü Sen, tüm illerde e-Sınav kursu ve eşit görevlendirme için MEB'e başvurdu

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Eğitim Gücü Sen, tüm illerde e-Sınav kursu ve eşit görevlendirme için MEB\'e başvurdu
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Eğitim Gücü Sen, e-Sınav kursları ve sınav görevlendirmelerinde branş, unvan ve birim ayrımı yapılmaması talebiyle MEB'e başvurdu. Sendika, bazı illerde kursların yeterli sayıda açılmadığını belirterek şartları taşıyan tüm personelin sertifikasyona eşit erişimini istedi.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen, e-Sınav Uygulama ve İzleme Sorumlusu kursları ile sınav görevlendirmelerinde branş, unvan ve görev yapılan birime göre ayrım yapılmaması talebiyle Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) başvurdu. Sendika, "Gerekli şartları taşıyan tüm personelin kurs ve sertifikasyona eşit şekilde erişebilmesini" istedi.

Eğitim Gücü Sen, e-Sınav kurslarına katılım ve görevlendirme süreçlerine ilişkin taleplerini MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletti. Sendikadan yapılan açıklamada, bazı il ve ilçelerde kursların yeterli sayıda açılmadığı, belirli branş ve birimlerde çalışanların kabul edilmesi nedeniyle diğer eğitim çalışanlarının süreç dışında bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'nde e-Sınav görevlileri için gerekli eğitim belgesine sahip olma şartının yer aldığı, ancak branş, unvan veya görev yapılan birime ilişkin bir sınırlama bulunmadığı ifade edildi. Sendika, "Mevzuatta bulunmayan sınırlamalar nedeniyle görevli personel havuzunun daraltılması, gerekli şartları taşıyan eğitim çalışanlarının e-Sınav görevlerine erişimini engellemekte" değerlendirmesinde bulundu.

"KURSLAR TÜM İLLERDE YETERLİ SAYIDA AÇILSIN"

MTSK, kalfalık, ustalık, usta öğreticilik ve SRC sınavlarının elektronik ortamda yapılmasıyla görevli personel ihtiyacının arttığı belirtilen açıklamada, Bakanlığa iletilen talepler şöyle sıralandı:

"e-Sınav Uygulama ve İzleme Sorumlusu kurslarının tüm illerde yeterli sayıda açılmasını, kurslara katılımda branş, unvan ve birim ayrımı yapılmamasını, başvuruların MEBBİS üzerinden şeffaf ve denetlenebilir şekilde yürütülmesini, gerekli şartları taşıyan tüm personelin kurs ve sertifikasyona eşit şekilde erişebilmesini ve sertifika sahibi personelin görevlendirmelerde ayrım yapılmaksızın değerlendirilmesini talep ettik."

Sendika, "Sınav görevlendirmelerinde fırsat eşitliğinin sağlanması ve ülke genelinde uygulama birliğinin oluşturulması için sürecin takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA
SendikaEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eğitim Gücü Sen, tüm illerde e-Sınav kursu ve eşit görevlendirme için MEB'e başvurdu - Son Dakika
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