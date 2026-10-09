Eğitim Gücü Sen, uygulamalı sınavlarda zaman baskısının azaltılmasını MEB'den istedi - Son Dakika
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Eğitim Gücü Sen, uygulamalı sınavlarda zaman baskısının azaltılmasını MEB'den istedi

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Eğitim Gücü Sen, uygulamalı sınavlarda zaman baskısının azaltılmasını MEB\'den istedi
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Eğitim Gücü Sen, uygulamalı sınavlarda zaman baskısının azaltılması ve sınavların eğitim yılına yayılması talebiyle MEB'e başvurdu. Sendika, kalabalık sınıflarda her öğrencinin dinleme ve konuşma becerisini değerlendirmenin öğretmenlerde ciddi iş yükü oluşturduğunu belirtti.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerindeki uygulamalı sınavlarda "zaman baskısının" azaltılması, sınavların eğitim yılına yayılması ve müfredatın sadeleştirilmesi talebiyle MEB'e başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Eğitim Gücü Sen'den, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerindeki uygulamalı sınavlarda zaman baskısının azaltılmasını ve müfredatta gerekli düzenlemelerin yapılmasını için MEB'e başvurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim Gücü Sen olarak, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerinde gerçekleştirilen dinleme ve konuşma uygulama sınavlarının mevcut yürütülüş biçiminden kaynaklanan sorunların giderilmesi talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne resmi başvuruda bulunduk. Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi kapsamında Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerinde öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerinin ölçülmesine yönelik uygulamalı sınavlar gerçekleştirilmektedir.

Ancak sahada görev yapan öğretmenlerimizden Sendikamıza ulaşan bildirimlerde, bu sınavların mevcut müfredat ve ders yoğunluğu içerisinde uygulanmasının önemli güçlükler oluşturduğu ifade edilmektedir. Uygulamalı sınavların belirli dönemlerde ve sınırlı zaman dilimlerinde yoğunlaşması; öğretmenlerin derslerini planlandığı şekilde yürütmesini, müfredatı zamanında tamamlamasını ve her öğrenciye yeterli değerlendirme süresi ayırmasını zorlaştırmaktadır. Özellikle kalabalık sınıflarda her bir öğrencinin dinleme ve konuşma becerisinin ayrı ayrı değerlendirilmesi, öğretmenler açısından ciddi bir zaman baskısı ve iş yükü oluşturmaktadır.

Uygulamalı sınavların amacına ulaşabilmesi için ölçme ve değerlendirme sürecinin yalnızca takvimsel zorunluluklar üzerinden değil; dersin doğal akışı, öğrencilerin bireysel özellikleri, sınıf mevcutları ve öğretmenlerin çalışma koşulları dikkate alınarak planlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına yaptığımız başvuruyla; Uygulamalı sınavların eğitim-öğretim yılı geneline yayılmasını, sınav tarihlerinin belirlenmesinde ders öğretmenlerine daha fazla planlama esnekliği tanınmasını, sınavların dersin doğal akışı içerisinde gerçekleştirilebilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında gerekli sadeleştirmeler yapılarak uygulamalı sınavlar için yeterli zaman oluşturulmasını talep ettik."

Kaynak: ANKA
SendikaEğitimGüncelSon Dakika

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