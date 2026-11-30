(ANKARA) - Eğitim-İş, Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Kanunu'nun kabulünün 101. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in medeniyet yolundan ayrılmayacak, laik, bilimsel ve kamusal eğitimi her türlü gerici zihniyete karşı korumaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), 30 Kasım 1925'te kabul edilen Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Kanunu'nun 101. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet, kulluktan yurttaşlığa geçişin, dogmaların ve hurafelerin yerine aklı ve bilimi koymanın adıdır. TBMM'nin 30 Kasım 1925'te kabul ettiği Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Kanunu, laik, demokratik ve çağdaş Cumhuriyet için atılan en güçlü adımlardan biri olmuştur. Kanun, halkımızın geleceğini gerici tarikat yapılarının etkisinden korumuş, çocuklarımızı şeyhlerin ve müritlerin buyruğundan kurtararak laik, bilimsel ve çağdaş eğitimin temellerini atmıştır.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleri bugün yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir: 'Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.' Eğitim-İş olarak, Cumhuriyet'in medeniyet yolundan ayrılmayacak; laik, bilimsel ve kamusal eğitimi her türlü gerici zihniyete karşı korumaya devam edeceğiz."