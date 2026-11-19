(ANKARA) - Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Kadem Özbay'ın istifa ederek YENİ Parti PM üyeliğine seçilmesi nedeniyle boşalan genel başkanlığa Veli Fırat Şimşek'in getirilmesi kararlaştırıldı.

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Kadem Özbay'ın YENİ Parti PM üyesi olmak için istifa etmesi nedeniyle boşalan genel başkanlık için görevlendirme yapıldı. Toplantıda MYK'nın yeni görev dağılımı da belirlendi.

Sendikanın Merkez Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı şöyle oldu:

Genel Başkan: Veli Fırat Şimşek

Genel Sekreter: Seher Ergin

Genel Mali Sekreter: Doğan Dağdelen

Genel Örgütlenme Sekreteri: Bülent Metin

Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri: Yeliz Toy

Genel Eğitim Sekreteri: Özkan Rona

Genel Basın-Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri: Hüseyin Selçuk

"LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN MÜCADELEYE DEVAM"

Toplantının ardından Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Eğitim emekçilerinin insanca yaşayabilecekleri bir ücret, güvenceli çalışma koşulları, demokratik ve sendikal haklar ile hak ettikleri saygınlığa kavuşmaları için mücadelemizi büyüteceğiz. Emeğin değersizleştirilmesine, eğitimde eşitsizliğe, hak gasplarına, liyakatsizliğe ve eğitimin siyasallaştırılmasına karşı dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla duracağız. Cumhuriyeti savunmak, aynı zamanda laik ve bilimsel eğitimi, emeğin haklarını, toplumsal eşitliği ve halkın egemenliğini savunmaktır. Bu değerlerin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinin bilinciyle, mücadelemizi yalnızca çalışma yaşamının sorunlarıyla sınırlamadan, ülkemizin aydınlık geleceğine karşı taşıdığımız tarihsel sorumlulukla sürdüreceğiz. Eğitim-İş, hiçbir baskı karşısında susmayacak, hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacak, Cumhuriyetin ve emeğin kazanımlarından asla vazgeçmeyecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı aydınlanma yolunda, Cumhuriyetimizin devrimci birikiminden ve örgütlü mücadele geleneğimizden aldığımız güçle; bağımsız, demokratik, laik ve çağdaş bir Türkiye için mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da sözümüz aynı, kararlılığımız tamdır: Cumhuriyet için, emek için, demokrasi için, laik ve bilimsel eğitim için mücadeleye devam."