Eğitim Müdürü Esen\'den Başkan Özdoğan\'a Ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve beraberindeki idareciler, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Esen ve beraberindeki heyet temsilcileri, Hacılar Belediyesinin gençlerin bilimsel ve teknolojik projelere yönelmesini teşvik eden destekleri için Özdoğan ve belediye personeline teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, teknolojiye yön veren gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Geleceğin teknolojisini inşa eden gençlerimiz, bilgileriyle, donanımlarıyla ve azimleriyle ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil ediyorlar. Yerli ve milli teknolojilere katkı sunan bu gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların bilim ve teknoloji yolculuklarına destek vermek bizim için bir görevdir."