Eğitim-Sen: Üniversiteler Özgür Düşüncenin Mekanı

(ANKARA) - Eğitim-Sen, ODTÜ Bahar Şenliği'nde yaşanan olaylara ilişkin, üniversitelerin şiddetin, hedef göstermenin ve kutuplaştırmanın değil; özgür düşüncenin, eleştirel aklın ve demokratik tartışmanın mekanları olduğunu belirterek, "Üniversitelerde gerilim yaratmayı hedefleyen provokatif girişimleri reddediyoruz. Şiddeti, hedef göstermeyi ve kutuplaştırıcı dili kabul etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

Eğitim-Sen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dün Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde yaşanan gerilim, üniversitelerde uzun süredir derinleştirilen kutuplaştırıcı siyasal iklimin ve bilinçli provokatif girişimlerin yarattığı tehlikeli tabloyu bir kez daha ortaya koymuştur" denildi.

ODTÜ Bahar Şenliği'nin yıllardır öğrencilerin ve üniversite bileşenlerinin emeğiyle büyüyen, farklı düşüncelerin, kimliklerin ve kültürlerin bir arada var olduğu özgürlükçü, demokratik ve dayanışmacı üniversite geleneğinin önemli bir parçası olduğu görüşüne yer verilen açıklamada, ODTÜ'nün tarihsel birikiminin; baskıya, tekçiliğe ve kutuplaştırmaya karşı ortak yaşam kültürünü savunan güçlü bir toplumsal hafızayı temsil ettiği belirtildi.

"ÜNİVERSİTELER ŞİDDETİN DEĞİL, DEMOKRATİK TARTIŞMA MEKANLARIDIR"

Üniversite ortamını bilinçli biçimde gerilim alanına çevirmenin hedeflendiği belirtilerek, bu anlayışı eleştirilen açıklama şu şekilde:

"Son dönemde kampüslerde farklılıkları karşı karşıya getiren, ortak değerleri ve toplumsal sembolleri siyasal gerilim aracı haline dönüştüren girişimlerin artması kaygı vericidir. Üniversitelerde yaratılmak istenen bu kutuplaştırma iklimi; gençliğin demokratik taleplerini bastırmayı, üniversiteleri özgür düşünce alanı olmaktan çıkarmayı ve toplumsal muhalefeti baskı altına almayı hedeflemektedir. ODTÜ'de yıllardır var olan dayanışma kültürü ve birlikte yaşam deneyimi; provokasyonlarla, nefret diliyle ve gerilim siyasetiyle teslim alınamaz. Üniversiteler; şiddetin, hedef göstermenin ve kutuplaştırmanın değil; özgür düşüncenin, eleştirel aklın ve demokratik tartışmanın mekanlarıdır."

"KUTUPLAŞTIRMA İÇİN DEĞİL, ÖZGÜR YAŞAM İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Eğitim Sen olarak Üniversitelerde gerilim yaratmayı hedefleyen provokatif girişimleri reddediyoruz. Şiddeti, hedef göstermeyi ve kutuplaştırıcı dili kabul etmiyoruz. Üniversitelerin güvenlikçi politikalarla değil; demokratik katılım, özgürlük ve çoğulculuk temelinde var olması gerektiğini savunuyoruz. Gençliğin demokratik taleplerinin kriminalize edilmesine karşı durmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. İnsan, toplum ve doğa yararına üniversite mücadelemiz; özgür bilimi, özerk üniversiteyi ve demokratik yaşamı savunma mücadelesidir. ODTÜ'nün özgürlükçü, demokratik ve dayanışmacı geleneğine sahip çıkmaya; üniversitelerde baskının, provokasyonun ve kutuplaştırmanın değil dayanışmanın ve özgür yaşamın egemen olması için mücadele etmeye devam edeceğiz."