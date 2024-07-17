Eğitim Sen: YKS Sonuçları Eğitim Politikalarının Başarısızlığını Gösteriyor - Son Dakika
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Eğitim Sen: YKS Sonuçları Eğitim Politikalarının Başarısızlığını Gösteriyor

Eğitim Sen: YKS Sonuçları Eğitim Politikalarının Başarısızlığını Gösteriyor

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla ilgili açıklama yaparak, Türkçe, temel matematik, fen bilimleri ve AYT matematik ortalamalarının düşük olduğunu belirtti. Sendika, sınav sisteminin insani olmadığını ve milyonlarca gencin üzerinde yoğun bir psikolojik baskı yarattığını vurguladı. Ayrıca, YKS puanlarının yığınsal dağılımının eşitsizlikleri gösterdiği ve iktidarın bölgesel dağılımı yayınlamamasının eşitsizlikleri görülmesini engelleme çabası olduğu ifade edildi. Eğitim Sen, sürekli olarak yapılan sınavlara endekslenmiş bir eğitim sisteminin nitelikli olamayacağını ve öğrencilerin sınav cenderesinden kurtarılması gerektiğini savundu.

17.07.2024 16:21
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(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla ilgili "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi YSK'deki 'başarısızlık tablosu' bu yıl da devam etmiştir. Özellikle Türkçe, temel matematik, fen bilimleri ve AYT matematik ortalamaları çok düşük düzeydedir. Açıklanan veriler, adayların ve öğrencilerin değil, eğitim politikalarının başarısızlığını göstermektedir. Bu tablo, siyasi iktidarın öğrencinin ilgi, yetenek ve yaratıcılığını geliştirmek yerine, kendisine sadakatle itaat edecek nesiller yaratma arzusunun kaçınılmaz sonucudur" açıklamasını yaptı.

Eğitim Sen, 2024 YKS sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Üniversite sınavının insani olmadığı ve milyonlarca gencin üzerinde yoğun bir psikolojik baskı yarattığı kaydedilen açıklamada, şöyle dendi:

"2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Toplam 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu YKS'de öğrencilerin bir gün içinde iki sınava girerek başarı göstermeleri beklenmiştir. Tek başına bu durum bile ülkemizde eğitim sisteminin tamamen sınav ve başarı merkezli yapılandırıldığını göstermektedir. Böylesi bir sınav sisteminin her şeyden önce insani olmayan bir nitelik taşıdığı ve milyonlarca gencin üzerinde yoğun bir psikolojik baskı yarattığı ortadadır ve bu durum sendikamız tarafından yıllardır eleştirilmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, YKS'deki 'başarısızlık tablosu' bu yıl da devam etmiştir. 2024 YKS sonuçlarının en dikkat çekici yönü sorulara verilen doğru yanıtların ortalamasının çok düşük kalmasıdır. Özellikle Türkçe, temel matematik, fen bilimleri ve AYT matematik ortalamaları çok düşük düzeydedir.

"İktidar, eğitimdeki eşitsizliklerin görülmesini engelleme çabasında"

YKS puanlarının yığınsal dağılımı, öğrencilerin büyük bölümünün en kötüde eşitlendiğini göstermektedir. Ayrıca, geçmiş yıllarda yayınlanan istatistiklerde, Türkiye'de coğrafi bölgeler arasındaki ekonomik, kültürel, toplumsal eşitsizliğin sınavların 'başarı' dağılımlarına da yansıdığı görülmekteydi. Ancak son yıllarda yayınlanan istatistiklerde bölgesel dağılımın yer almaması iktidarın eğitimdeki eşitsizliklerin görülmesini engelleme çabasında olduğunu göstermektedir.

Nitelikli eğitim, öğrenci başarısının temel taşlarından biridir. Bir ülkede eğitimin nitelikli olması, öğrencilere verilen eğitimin içeriği, öğretim yöntemleri, öğretmenlerin niteliği, okulun fiziksel ve teknolojik altyapısı gibi çok sayıda faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerin her biri, öğrenci başarısını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Dolayısıyla YKS'ye ilişkin olarak açıklanan veriler, adayların ve öğrencilerin değil, eğitim politikalarının başarısızlığını göstermektedir. Bu tablo, siyasi iktidarın öğrencinin ilgi, yetenek ve yaratıcılığını geliştirmek yerine, kendisine sadakatle itaat edecek nesiller yaratma arzusunun kaçınılmaz sonucudur.

"Sürekli olarak yapılan sınavlara endekslenmiş bir eğitim sisteminin nitelikli olması mümkün değildir"

İlköğretimden başlayarak üniversiteye kadar, sürekli olarak yapılan sınavlara endekslenmiş bir eğitim sisteminin nitelikli olması nasıl mümkün değildir. Eğitim sistemimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitmemekte, sadece yapılacak olan sınavlara hazırlamaktadır. Dolayısıyla öncelikli olarak yapılması gereken, öğrencilerimizi sınav cenderesinden kurtarmaktır. Çünkü yapılan sınavlarda çocuklarımız ve gençlerimiz resmen yarıştırılmakta, birbirleriyle rekabet etmeleri istenmektedir.

Kapitalizmin dayattığı 'piyasacı eğitim' anlayışının tipik bir örneği olan sınav merkezli eğitim anlayışı derhal terk edilmeli, öğrencileri birbiri ile rekabet eden değil, onları geliştiren, çok yönlü bilgi ve beceri kazandırıcı, nitelikli bir eğitim anlayışı benimsenmelidir."

Kaynak: ANKA

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