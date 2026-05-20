Eğitim Sendikalarından MEB'e Tepki

Haber: Hilal ACAR - Kamera: Tunahan GÜLER
(ANKARA) - Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen, "Öğrenci Gelişim Raporlarını doldurmama" yönündeki eylem kararlarının MEB tarafından yargı yoluyla iptal ettirilmesine tepki gösterdi. Ortak açıklamada, "Ortaokul ve liselerde Öğrenci Gelişim Raporlarının uygulanmasına dair hiçbir açık ve bağlayıcı yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu yönüyle uygulama hem hukuksuzdur hem de kamu emekçilerine açıkça angarya yüklenmesidir. Eğitim hakkı bahanesiyle sendikal hakların, ifade özgürlüğünün ve eylem hakkının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz" denildi.
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) ve Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim Sen), Öğrenci Gelişim Raporlarını doldurmama yönündeki eylem kararının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yargı yoluyla iptal edilmesine karşı Mülkiyeliler Birliği'nde açıklama yapıldı. Üç eğitim sendikası tarafından yayımlanan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Eğitim emekçilerinin Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış sendikal eylem hakkı, bugün doğrudan hedef alınmaktadır. Sendikaların aldığı meşru eylem kararlarının yargı eliyle geçersiz kılınmaya çalışılması, örgütlü mücadelenin tasfiye edilmesine yönelik açık ve sistematik bir saldırıdır. Bu saldırı yalnızca bir sendikaya yönelmiş değildir, sendikal iradeye, toplu hak arama özgürlüğüne ve demokrasinin temel dayanaklarına doğrudan yönelmiş açık bir müdahaledir. Açıkça ifade ediyoruz: Bir mahkemenin, sendikaların aldığı meşru eylem kararlarını geçersiz hale getirmeye çalışması hukukla açıklanabilecek bir durum değildir. Çünkü bir sendika yalnızca adı olan bir yapı değil; üyeleri adına söz söyleyen, karar alan ve mücadele örgütleyen demokratik bir örgüttür. Yasal hiçbir dayanağı bulunmayan, açıkça angarya niteliği taşıyan ve 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adı altında öğretmenlere dayatılan Öğrenci Gelişim Raporları uygulamasına karşı aldığımız doldurmama eylem kararını, tüm baskılara rağmen kararlılıkla uygulayacağımızı bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Bu irade; geri adım atmayan, tehditlere boyun eğmeyen ve haklarını savunmaktan vazgeçmeyen örgütlü emek iradesidir."
Son Dakika › Güncel › Eğitim Sendikalarından MEB'e Tepki - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?