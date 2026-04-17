Eğitimciler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya, Bartın, Kocaeli ve Düzce'de, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Mecidiye Camisi önünde toplandı.

Gruptakiler, saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Bartın

Bartın'da Türk Eğitim-Sen Bartın Şubesi öncülüğünde cuma namazından sonra Şadırvan Camisi'nde bir araya gelen grup, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namaz öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla toplanan sendika üyeleri, saygı duruşunda bulunduktan ve İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra Atatürk anıtının önüne karanfil bıraktı.

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Mehmet Bekçi, burada yaptığı konuşmada, Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı alınan tedbirlerin titizlikle, kararlılıkla ve hiçbir hoşgörüye yer vermeden uygulanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Açıklamanın ardından sendika üyeleri, Atatürk anıtı önünde oturma eylemi yaptı.

Düzce

Düzce'de eğitim sendikaları üyeleri, Anıtpark Meydanı'nda toplandı.

İl temsilcileri tarafından ortak basın açıklamasının okunmasının ardından katılımcılar, saldırıda hayatını kaybedenler için cuma namazının ardından Merkez Büyük Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de Eğitim-Bir-Sen üyeleri, cuma namazının ardından İzmit ilçesindeki Fevziye Camisi önünde toplandı.

Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkan Vekili Halil İbrahim Alkan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını lanetlediklerini söyledi.

Alkan, Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara şifa dileyerek, eğitimde şiddetin son bulması için bir eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:07:10. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.