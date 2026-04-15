Eğitimcilerden Okul Saldırısına Protesto - Son Dakika
Eğitimcilerden Okul Saldırısına Protesto

15.04.2026 14:48
Çorum Kargı'da eğitim sendikaları, Şanlıurfa'daki okul saldırısını kınayarak önlemler talep etti.

Çorum'un Kargı ilçesinde eğitim sendikalarının temsilcileri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki okul saldırısını protesto etti.

Hükümet Konağı önünde bir araya gelen Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve Hürriyetçi Eğitim-Sen temsilcileri adına Ergin Güner açıklama yaptı.

Güner, saldırının öğretmenler, öğrenciler ve kamu görevlilerinin yaralanmasıyla sonuçlandığını belirterek, olayı en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Saldırının münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Güner, eğitim kurumlarında şiddetin giderek yaygınlaştığını ve yapısal bir sorun haline geldiğini savundu.

Okulların güvenli, sağlıklı ve huzurlu eğitim ortamları olması gerektiğini vurgulayan Güner, eğitim kurumlarında yaşanan şiddetin önlenmesi için okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması, güvenlik görevlisi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, okul-aile iş birliğinin geliştirilmesi ve eğitim ortamlarının fiziki ile sosyal koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğitimcilerden Okul Saldırısına Protesto - Son Dakika

SON DAKİKA: Eğitimcilerden Okul Saldırısına Protesto - Son Dakika
