Eğitimde Alevi-Bektaşi Modülleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin dini hassasiyetlerini, inanç ve kültür ögelerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilecekleri bir mekanizmanın eksikliğinden hareketle biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir girişimde bulunduk. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü üzerinden yürüyecek 12 modül yazdık." dedi.

Bakan Tekin, Cihannüma Derneği ve Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı işbirliğinde Yenikapı Mevlevihanesi'nde düzenlenen Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı programında yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin geçmişte çeşitli acılar yaşadığını ifade eden Tekin, "Bu acıları bize çektirenler aramıza çözülmesi çok zor olan ihtilaflar, çatışmalar, hatta düşmanlık tohumları ektiler. 1990'lı yıllarda bunun çokça örneklerini hep birlikte yaşadık." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 2001 yılında kurulmasıyla birlikte milli birlik perspektifinin öne çıkarıldığını belirten Tekin, etnik, dini ya da başka sebeplerle toplum içinde ayrışmalara sebebiyet verecek bütün antidemokratik hususların kaldırılmasının parti programına yazıldığını aktardı.

Tekin, geçmiş dönemde farklı kesimlerin kendilerini ifade etme noktasında sorunlar yaşadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"O tarihlerde Türkiye'de Kürtler kendilerini ifade problemi yaşıyordu. Aleviler kendilerini ifade problemi yaşıyordu. Sünni Müslümanlar kendilerini ifade etme ve dini inanışlarını yaşama konusunda problemler yaşıyordu. Bir siyasi iktidar düşünün, olağanüstü koşullarda, çok farklı bir ortamda iktidara gelmiş ve hiçbir siyasi partinin cesaret edemeyeceği terör ortamının var olduğu bir dönemde, hükümeti kurduktan 12 gün sonra, kimsenin cesaret edemediği OHAL rejimini kaldırarak iktidarını başlatıyor. Bu başlangıcı, insanların kendilerini ifade etmelerinin önündeki engellerin kaldırılması ve etnik ya da dini kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmalarının sonlandırılması açısından çok önemli bir adım olarak görüyorum."

Sürecin çeşitli sabotajlarla karşılaştığını belirten Tekin, toplumsal konularda yaşanan farklı tartışmaları hatırlatarak, bu süreçlerde milli birlik hedefi doğrultusunda mücadele edildiğini söyledi.

Tekin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulmasını devrimsel bir adım olarak değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sürece katkı sunmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını dile getiren Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında milli birlik ve beraberliği güçlendirecek bir eğitim anlayışı oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Bu kapsamda, "Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları" başlıklı çalıştaylar düzenlediklerini vurgulayan Tekin, "Bu çalıştayların sonucunda Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin dini hassasiyetlerini, inanç ve kültür ögelerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilecekleri bir mekanizmanın eksikliğinden hareketle biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir girişimde bulunduk. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü üzerinden yürüyecek 12 modül yazdık." dedi.

Tekin, modüllerin iki kategoride olduğunu anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi 8 modülden oluşuyor ve 13 yaş üzeri vatandaşlarımız için. Alevilik ve Bektaşilik Temel Esasları 96, Alevilik-Bektaşilik'te Yol ve Erkan 104, Alevi-Bektaşi Tarihi 92, Alevilik-Bektaşilikte Toplumsal Kurumlar 80, Alevi-Bektaşi Edebiyatı 96, Alevilik-Bektaşilik'te Ocaklar ve Dergahlar 112, Alevi-Bektaşi Halk Aşıkları, Ulu Ozanlar 96, Alevi-Bektaşi Müziği 90 saatlik modüller. 13 yaş altı çocuklarımız için ise Alevilik-Bektaşilikte Edebiyat ve Sanat 30, Alevilik-Bektaşilikte Semah 30, Alevilik-Bektaşiliğe Giriş 35, Yolun İzinde Değerler: Dostluk ve Gönül Bağı 30 saatlik modüller. 12 modül için şu anda Milli Eğitim Bakanlığımızın onay süreçleri tamamlandı ve süreç başlayacak."

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde dün, Aşık Davut Sulari adına halk eğitim merkezi açıldığını aktaran Tekin, bu tür çalışmalarla milli birlik, beraberlik, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti anlayışını güçlendirmeye yönelik çabalara katkı sunduklarını sözlerine ekledi.