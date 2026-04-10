Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Bütün Çocuklar Özeldir, Eğitim Hakkı Eşittir'

10.04.2026 22:41
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'da özel eğitim okullarının açılışında, 'Bütün çocuklar, ayrım gözetmeksizin eğitim hakkına sahiptir' dedi. Bakan, eğitim yatırımları ve özel çocukların eğitimine yönelik tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'da düzenlenen çeşitli programların ardından Van Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Van Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katıldı. Bakan Tekin, yaptığı konuşmada, 'Bütün çocuklar, ayrım gözetmeksizin hepsinin aynı eğitim hakkına erişim hakkı vardır ve bunu temin etmemiz gerekir' dedi. Van'a yapılan eğitim yatırımlarını anlatan Tekin, Türkiye genelinde 20 yılda eğitim altyapısında devrim niteliğinde işler yapıldığını belirtti.

Özel çocukların eğitimine değinen Bakan Tekin, 'Özel çocuklarımızın da eğitim hakkına, eğitime erişimini sağlayacak tedbirleri almaya özen gösteriyoruz' ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel çocukların eğitimiyle ilgilendiğini, bakım ve sağlık hizmetlerinin ise ilgili bakanlıklar tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) aracılığıyla özel çocukların tespit edildiğini ve durumlarına göre kaynaştırma eğitimi, özel eğitim okulları, evde veya hastanede eğitim imkanları sağlandığını vurguladı.

Bakan Tekin, 'Durduğumuz yerden, baktığımız yerden ana felsefemiz şu, bütün çocuklar özeldir' diyerek, eğitim hakkının eşit ve adil bir şekilde temin edilmesi gerektiğini tekrarladı. Van'da açılan özel eğitim kampüsünün, çocuklara eğitim ve mesleki eğitim anlamında katkı sunacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti ve tesisin hayırlı olmasını diledi.

