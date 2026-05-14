Eğitimde Eşitsizliğe Dikkat!

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası Başkanı Tuğrul Özdemir ve beraberindeki eğitim emekçileriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Karasu, "Bilimden uzaklaştırılmış, eşitsizliği derinleştiren ve gençlerin geleceğini belirsizleştiren bir eğitim anlayışı toplumsal gelişimi zayıflatır" dedi.

Karasu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tuğrul Özdemir ve beraberindeki eğitim emekçilerimizden oluşan heyeti Genel Merkezimizde ağırladık."

Eğitim emekçilerimizin yaşadığı sorunları, eğitim sisteminin içinde bulunduğu tabloyu ve ülkemizin geleceğini kapsamlı biçimde değerlendirdiğimiz verimli bir sohbet gerçekleştirdik.

Eğitim; yalnızca bir meslek alanı olarak değerlendirilemez; eğitim, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en temel kamusal sorumluluklardan biridir. Bilimden uzaklaştırılmış, eşitsizliği derinleştiren ve gençlerin geleceğini belirsizleştiren bir eğitim anlayışı; toplumsal gelişimi zayıflatır.

Bu nedenle; eğitim emekçilerinin güvenceli çalışma koşullarına sahip olduğu, bilimsel ve kamusal eğitimin güçlendiği, gençlerin umutla geleceğe baktığı bir Türkiye'yi kurmak zorundayız.

Gelecek; bilimin, emeğin ve aydınlanmanın ışığında kurulacak. Emeğin Türkiye'sini hep birlikte kuracağız."