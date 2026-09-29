EGM, 112'yi gereksiz yere meşgul etmenin bir hayatı tehlikeye attığını belirtti

EGM, 112'yi gereksiz yere meşgul etmenin bir hayatı tehlikeye attığını belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EGM, 112'yi gereksiz yere meşgul etmenin bir hayatı tehlikeye attığını, asılsız her çağrının gerçekten yardıma ihtiyacı olan birinin yardımına ulaşmasını geciktirebileceğini belirtti. Kurum, paylaşımında 112'nin yaşam hattı olduğunu ve her saniyenin değerli olduğunu vurguladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 112'ye yapılan asılsız her çağrının, gerçekten ihtiyacı olan birinin yardıma ulaşılmasını geciktirebileceği uyarısında bulundu.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "112'yi gereksiz yere meşgul etmek, bir hayatı tehlikeye atmaktır. 112'ye yapılan asılsız her çağrı, gerçekten yardıma ihtiyacı olan birinin yardımına ulaşılmasını geciktirebilir. Unutmayalım, 112 bir yaşam hattıdır. Her saniye, bir hayat için çok değerlidir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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