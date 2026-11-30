Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İzmir'de ambulans sürücüsünü darbeden şüphelinin yakalandığını duyurdu.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir'de ambulansı durdurarak sürücü tarafındaki camı kıran ve ambulans sürücüsünü darbeden şüpheli R.A.Y'nin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Paylaşımda, sağlık çalışanlarına el kaldırmaya, acil yardım bekleyen bir hastaya ulaşmayı engellemeye hiç kimsenin hakkının olmadığı vurgulandı.