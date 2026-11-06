EGO, 481 numaralı hat otobüsündeki personeli disiplin için kurula sevk edecek

EGO, 481 numaralı hat otobüsündeki personeli disiplin için kurula sevk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EGO Genel Müdürlüğü, 481 numaralı hattaki otobüs seferinde personelin görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan davranışta bulunduğu kanaatine varıldığını açıkladı. GPS ve personel beyanına göre personel, disiplin ve ceza işlemleri için ilgili kurula ivedilikle sevk edilecek.
EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan incelemede olayın, 481 numaralı hatta hizmet veren otobüsümüzün seferi sırasında meydana geldiği tespit edilmiştir. GPS kayıtları ve ilgili personelin beyanı da dikkate alınarak gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, personelin görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan davranışta bulunduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu personelin, disiplin ve ceza işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kurula sevki ivedilikle sağlanacaktır. EGO Genel Müdürlüğü olarak, toplu taşıma hizmetlerinde görev yapan tüm personelimizin vatandaşlarımıza karşı saygılı, sorumlu ve profesyonel bir tutum sergilemesi konusundaki hassasiyetimizi sürdürüyoruz" denildi.
Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,
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