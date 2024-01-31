Güncel

'Dünyadaki Mars' olarak adlandırılan Eğribucak Kayalıkları beyaza büründü

SİVAS - Sivas'ta rengi ve yapısıyla 'Dünyadaki Mars' olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları yağan karla birlikte beyaza büründü.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı kentin kırsal kesimlerini beyaza bürüdü. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve görünümüyle 'Dünyadaki Mars' olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları da kardan nasibini aldı. Özellikle yaz aylarında kızıllaşarak adeta Mars'a benzeyen kayalıklar kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan bu kış güzelliğinin tadını çıkartanlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

"Kışın burası ayrı güzel oluyor"

Yürüyüş için Dünyadaki Mars'a geldiğini belirten Faruk Polat, "Buranın oluşumu çok eskiye gidiyor. Üniversite ve valiliğimiz buraya çok değer veriyor, buraya güzel projeler yapacaklar. Önümüzde ki bahar başlayacağını söylüyorlar. Burası çokça yerli turist çekiyor. Yaz aylarında gelenler oldukça fazla oluyor. Burayı Mars diye adlandırıyoruz, isim olarak burası Sivadokya olarak geçiyor. Burada öğrenciler, vatandaşlar yürüyüşler yapıyor. Buraya gelen birçok önemli kişi oluyor onları köyümüzde de ağırlıyoruz. Kışın burası ayrı güzel oluyor, yaz aylarında da güzel oluyor. Kışın daha farklı bir görsellik veriyor. Doğa yürüyüşçüleri geliyor, fotoğraf çekinenlere oluyor. Şuan kar az ama güzel bir görüntüsü var herkesi buraya bekliyoruz" şeklinde konuştu.