Ehliyet Sınavında Usulsüzlük: 15 Tutuklama

KAYSERİ merkezli 6 ilde düzenlenen 'ehliyet sınavında' usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri Kayseri merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 6 farklı ilde yürütülen teknik, fiziki takip ve saha çalışmaları sonucunda motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınavlarında usulsüzlük yapıldığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin, para karşılığında sürücü belgesi almak isteyen kursiyerler için yapay zeka uygulamalarıyla oluşturulan ve kursiyerlere benzetilen fotoğrafları kimlik kartlarında kullanıp, E-sınava girdiklerini tespit etti. Bu kapsamda 6 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda, 20 şüpheli gözaltına alındı. '6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 5'i ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.