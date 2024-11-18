Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsünün Kazası: 1\'İ Ağır, 3 Yaralı

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ehliyetsiz ve kasksız sürücü L.C.B.'nin (14) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezinden Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönüne giden L.C.B. yönetimindeki 22 ADY 784 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen H.Y.'ye (75) çarparak devrildi. Devrilen motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklenerek yolun sağında park halindeki 22 ACG 440 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosikletten düşen sürücü L.C.B. ile arkasındaki H.D. (14) ve yaya H.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.